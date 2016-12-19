Дубилет: старая команда "ПриватБанка" поддержит нового главу правления Шлапака

Старая команда менеджмента крупнейшего в Украине банка «ПриватБанк», национализированного по решению правительства, поддержит новоназначенного председателя правления, экс-министра финансов Александра Шлапака.

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Об этом в ходе пресс-конференции в Днепре сказал действующий председатель правления банка Александр Дубилет.

«Я заверил правительство, что мы сделаем процесс передачи управления наиболее безболезненным… Вы знаете, что назначили председателем правления господина Шлапака (Александра Шлапака - УНИАН). Это опытный менеджер. С ним будут работать, его будут поддерживать. А мы со своей стороны сделаем все, чтобы он быстро и эффективно начал работу», - сказал Дубилет.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в воскресенье, 18 декабря, принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк «ПриватБанк». Решение принято на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины. Вместе с тем, как подчеркивал министр финансов Александр Данилюк, «ПриватБанк» продолжит свою работу в обычном режиме, а команда нового менеджмента будет сформирована в ближайшие дни.