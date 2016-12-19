В НБУ не видят никаких проблем для клиентов "ПриватБанка" после национализации

"ПриватБанк" после национализации работает в штатном режиме, никаких ограничений для физических лиц нет, а Национальный банк приложит все усилия, чтобы укрепить финансовое учреждение.

Об этом заявил первый заместитель главы НБУ Яков Смолий на пресс-конференции в Днепре.

"Все отделения банка работают в штатном режиме. Национальный банк приложит все усилия, чтобы укрепить "ПриватБанк" ликвидностью – как безналичной, так и наличной, чтобы мы смогли обеспечить бесперебойную работу отделений, банкоматов и банковской системы", – сказал он.

В свою очередь, действующий председатель правления банка Александр Дубилет, также присутствовавший на пресс-конференции, подчеркнул, что проблем в деятельности банка на данный момент нет.

"На эту минуту я не вижу сегодня никаких проблем для клиентов. Не вижу", – подчеркнул он.

По словам Дубилета, руководство "ПриватБанка" сделало все необходимое для плавного перехода финучреждения в собственность государства.

"К моменту перехода банка в руки Минфина мы выполнили абсолютно все платежные инструкции наших клиентов. Нет ни одной платежной инструкции, которая бы не была выполнена. У нас есть деньги на корреспондентских счетах, как долларовых, так и евровых. Мы выполнили все платежи, зарядили все банкоматы, они продолжают работать. Нацбанк еще ни копейки никуда не дал. Мы продолжаем работать, заряжать банкоматы. Мы постараемся, чтобы переход банка в государственную собственность прошел почти бесшовно", - сказал он.

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Кроме того, Дубилет подчеркнул, что ограничения для юридических лиц – клиентов банка будут действовать только 19 декабря. При этом "ПриватБанк" будет принимать все заявки на совершение операций с финансовыми средствами юрлиц, но начнет выполнять их с 20 декабря.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в воскресенье, 18 декабря, принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк "ПриватБанк". Решение принято на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины. По словам министра финансов Александра Данилюка, "ПриватБанк" продолжит свою работу в обычном режиме, а команда нового менеджмента будет сформирована в ближайшие дни.

"ПриватБанк" (Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Международная банковская группа "ПриватБанк" обслуживает свыше 22 миллионов корпоративных и розничных клиентов в 10 странах мира.