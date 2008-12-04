Франция вложит в подъем экономики 26 млрд евро

Франция вложит около 26 млрд. евро в подъем экономики страны, объявил президент страны Николя Саркози, выступление которого транслируют французские СМИ, передает РИА Новости.

"План, который я предлагаю сегодня французам для поддержки (экономической) деятельности, амбициозен. Это план массивного инвестирования порядка 26 миллиардов евро в течение двух лет, который позволит значительно ускорить модернизацию и конкурентоспособность Франции", - заявил глава государства, выступая в городе Дуэ (департамент Нор).

Часть этих средств - 10,5 млрд. евро - будет вложена в инфраструктурные проекты. В том числе 4 млрд. евро будут направлены на реализацию проектов для общественных нужд, 4 млрд. - крупным предприятиям (таким как энергетическая компания EDF), а 2,5 млрд. - региональным властям.

По словам президента, этот план увеличит в следующем году дефицит государственных расходов до 4% ВВП страны.