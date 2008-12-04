Заемщики кредитных организаций недостаточно защищены – эксперт

Клиенты банков и кредитных союзов сегодня недостаточно защищены, они не знают своих прав. Об этом заявил основатель юридически-охранной антиколлекторской компании «Ваша Надежда» (Ивано-Франковск) Федор ОЛЕКСЮК сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

В частности, Ф. ОЛЕКСЮК выступает за принятие законопроекта «О защите человека от психологической агрессии», поскольку некоторые клиенты кредитных организаций, по его словам, поддаются моральному давлению с их стороны, иногда безосновательно. Также в связи с кризисом он предлагает внедрить «финансовые каникулы» для отдельных заемщиков, у которых кредиты оформлены в долларах США.

Он также отметил, что на сегодня у антиколлекторской компании «Ваша Надежда» насчитывается около 70 клиентов, которым компания предоставляет услуги юридического консультирования, по устройству на работу в Украине и за границей, а также риэлторские услуги с целью поиска возможных вариантов погашения кредита.

Справка УНИАН. ЮОАК «Ваша Надежда» была основана в ноябре 2008 г.