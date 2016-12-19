Послы стран-членов G7 считают, что национализация "Приватбанка" сделает банковский сектор Украины сильнее

Послы стран-членов "Большой семерки" (США, Великобритании, Канады, Франции, Италии, Германии и Японии) считают, что национализация крупнейшего банка Украины сделает банковский сектор государства сильнее и устойчивее.

Об этом говорится в заявлении послов стран G7.

"Мы приветствуем и одобряем деятельность председателя Национального банка Украины, премьер-министра, министра финансов и президента за их ведущую роль и постоянные усилия по очищению банковского сектора и стабилизации экономики. Решение правительства национализировать "ПриватБанк" – важный и необходимый шаг в этом процессе, который поможет обеспечить соблюдение единых регуляторных экономических нормативов всеми банками Украины. Это сделает банковский сектор более сильным и более устойчивым", – отмечается в заявлении.

"Национализация – это также механизм, с помощью которого правительство Украины может гарантировать защиту вкладов домохозяйств и законного бизнеса и обеспечить беспрепятственный доступ клиентов "Приватбанка" до банковских услуг. Очищение банковского сектора Украины – это важная составляющая часть более широких усилий по проведению реформ. Мы и в дальнейшем рассчитываем поддерживать Украину и вести совместную работу для обеспечения макроэкономической стабильности, улучшения инвестиционного климата и помощи народу Украины в его развитии на пути к экономическому процветанию", – говорится в заявлении.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в воскресенье, 18 декабря, принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк "ПриватБанк". Решение принято на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины по предложению Национального банка Украины. По словам министра финансов Александра Данилюка, "ПриватБанк" продолжит свою работу в обычном режиме, а команда нового менеджмента будет сформирована в ближайшие дни.

"ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Международная банковская группа "ПриватБанк" обслуживает свыше 22 миллионов корпоративных и розничных клиентов в 10 странах мира.