ЕЦБ отмечает замедление инфляции

Европейский центральный банк отмечает снижение инфляционного давления и замедление экономической активности, сказал на пресс-конферцении в четверг глава ЕЦБ Жан-Клод Трише, передает Рейтер.

В четверг ЕЦБ снизил ключевую процентную ставку, по которой он предоставляет кредиты банкам зоны евро, до 2,50% годовых с 3,25% годовых, чтобы подстегнуть замедляющуюся экономику финансового блока.

Снижение ставки на 75 базисных пунктов стало рекордным для ЕЦБ. По словам Трише, оно было единогласным.

Трише также сказал, что ЕЦБ понизил прогноз экономического роста для зоны евро. Согласно новой оценке, в 2008 году рост ВВП должен составить 0,8-1,2% против 1,1-1,7%, ожидавшихся в сентябре, в 2009 году ВВП может снизиться на 1,0% или продемонстрировать нулевую динамику в отличие от ожидавшегося в сентябре роста на 0,6-1,8%, а в 2010 году - вырасти на 0,5-1,5%.

Банк также понизил прогноз инфляции. Так, в 2008 году она ожидается на уровне 3,2-3,4% против 3,4-3,6%, ожидавшихся в сентябре, в 2009 году рост цен должен составить 1,1-1,7% против 2,3-2,9%, в 2010 году - 1,5-2,1%.