ВВП Украины в третьем квартале вырос на 2% в годовом выражении

Валовой внутренний продукт Украины в третьем квартале текущего года, по уточненным данным, вырос по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 2%, сообщает Государственная служба статистики.

"Номинальный ВВП в третьем квартале 2016 года составил 664,7 миллиарда гривень. Реальный ВВП по сравнению с предыдущим кварталом составил 100,5%, а по сравнению с третьим кварталом 2015 года - 102%", - говорится в сообщении Госстата.

При этом отмечается, что данные приводятся без учета оккупированных территорий и зоны проведения антитеррористической операции.

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Как сообщал УНИАН, по оценкам правительства, рост экономики по итогам года составит порядка 1%. Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 1,5% при инфляции 15,1%, Всемирный банк – рост ВВП на 1% при инфляции 15%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта Украины по итогам 2016 года может составить 1% при инфляции до 19%.