Новый менеджмент "ПриватБанка" начнет работать со среды – НБУ

В национализированном 18 декабря "ПриватБанке" сейчас работает транзитная временная администрация, а новый менеджмент приступит к работе в банке со среды.

Об этом на своей странице в сети Facebook написал член совета Национального банка Тимофей Милованов.

"Сейчас там работает транзитная временная администрация и со среды там должен быть новый менеджмент. Они не останавливают работу банка. Там есть техническая остановка по расчетам юрлиц, для сверки баланса. Есть единичные случаи неработающих банкоматов, но это не носит системного характера", - написал он.

Милованов напомнил, что президент страны Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, гарантирующий всем вкладчикам госбанков сохранность их вкладов.

"Я бы такой закон не вносил, потому что он распространяется на другие госбанки и также поддерживает идею безответственности вкладчиков", - отметил Милованов.

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Как сообщал УНИАН, решение о национализации "ПриватБанка" было принято 18 декабря на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.

В Кабмине подчеркнули, что все действия властей проходят в четкой координации с международными финансовыми организациями при их полной поддержке.

Переходный период начинается с 19 декабря. Государство обеспечит плавный переход, стабильную работу учреждения в обычном для клиентов режиме. В правительстве исходят из того, что принятое решение спасло как собственно "ПриватБанк", так и всю банковскую систему.

Справка УНИАН. "ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Международная банковская группа "ПриватБанк" обслуживает свыше 22 миллионов корпоративных и розничных клиентов в 10 странах мира.