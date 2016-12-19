Гривня за день опустилась до 26,40 за доллар

В понедельник, 19 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,30/26,40 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,4363/27,4885 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4059/0,4069 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,3960 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 406 сделок на сумму 180,7 миллиона долларов.