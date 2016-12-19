Валовой внешний долг Украины вырос до $116 миллиардов

Валовой внешний долг Украины в третьем квартале 2016 года по сравнению с предыдущим, вторым кварталом, вырос на 1,053 миллиарда долларов США, или на 0,9%, – до 116,015 миллиарда долларов.

Согласно данным на сайте Национального банка Украины, с начала года валовой внешний долг Украины сократился на 2,714 миллиарда долларов США, или на 2,3%.

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Как сообщал УНИАН, валовой внешний долг Украины во втором квартале 2016 года по сравнению с предыдущим, первым кварталом, сократился на 2,391 миллиарда долларов США, или на 2%, – до 114,966 миллиарда долларов.

В 2015 году валовой внешний долг Украины по сравнению с 2014 годом сократился на 7,6 миллиарда долларов США, или на 6%, – до 118,729 миллиарда долларов.