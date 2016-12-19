Нацбанк ослабил официальную гривню до 26,39 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 20 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2639,6034 (19 декабря – 2633,1835)

100 EUR – 2750,9947 (19 декабря – 2748,7803)

10 RUR – 4,2717 (19 декабря – 4,2642)

Читайте такжеНБУ не ожидает оттока депозитов из "ПриватБанка" и не видит угрозы для валютного рынка

Как сообщал УНИАН, 19 декабря котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,30/26,40 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,4363/27,4885 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4059/0,4069 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,3960 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 406 сделок на сумму 180,7 миллиона долларов.