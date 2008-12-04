Рост доллара на межбанке вызвали невыполненные заявки – Альфа-Банк

Поскольку цена отсечения НБУ на валютном рынке была выше рыночных ожиданий, вчера значительная часть спроса на валюту осталась неудовлетворенной, что отразились на сегодняшнем межбанковском рынке восходящей курсовой динамикой по итогам дня, сообщил УНИАН аналитик блока "Казначейство и рынки капитала" «Альфа-Банка» (Украина) Александр ВЕДЕНЕЕВ.

«На данный момент курсовая динамика в значительной степени определяется психологическим фактором. Так, ожидание многими игроками дальнейшей девальвации провоцирует их на конвертацию свободной гривни в доллар при каждой удобной возможности. Однако в случае утихания девальвационного тренда спрос не будет подогреваться за счет данной категории игроков», - говорит аналитик.

По его словам, фактором роста курса может стать значительное рефинансирование регулятора, что может отразиться на росте предложения гривни и активизации покупателей доллара при продолжении паники на рынке.

«В ближайшей перспективе вполне вероятен откат курсовых значений вниз, что может быть вызвано новогодними расходами», - уверен А. ВЕДЕНЕЕВ. Их необходимость может спровоцировать увеличение предложения доллара из-за необходимости нести затраты в гривне путем конвертации накопленных долларовых сбережений, утверждает эксперт.

Также аналитик отметил, что в течение межбанковских валютных торгов в среду котировки американской валюты фиксировали боковой тренд, не выходя за пределы диапазона 7,35-7,45 грн/дол. «Установившаяся стабильность была обусловлена рядом фактором, которые в своей совокупности спровоцировали нормализацию курсовой динамики. Такими причинами стали частичное погашение долгов Украины за газ, выгодный высокий курс для продавцов, спровоцировавший рост предложения, а также проведение валютного аукциона, - уточнил он - В целом, данные обстоятельства привели к небольшому перевесу на рынке заявок на продажу валюты. Это отразилось на том, что дневной средневзвешенный курс за один день снизился с 7,45 грн./долл. во вторник до 7,40 грн./долл. в среду».

Как сообщал УНИАН, вчера объем интервенций Национального банка Украины на межбанковском валютном рынке путем проведения аукциона составил 40 млн. долларов, сообщил председатель НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ.