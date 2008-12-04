Фонд госимущества может дать отсрочку инвесторам

Фонд государственного имущества (ФГИ) может пойти на отсрочку некоторых инвестиционных обязательств в связи с изменившейся финансово-экономической ситуацией в стране.

Об этом сообщила в интервью «Инвестиционной газете» председатель Фонда госимущества Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

«Сегодня у нас есть обращения собственников Херсонского судостроительного завода, «Криворожстали», Балаклавского рудоуправления. По каждому объекту решения будут приниматься индивидуально», – отметила председатель ФГИ.

«Я понимаю, что сегодня возникают сложности с кредитами, строительством, поэтому на отсрочку таких обязательств, как, например, строительство дополнительных мощностей, – мы пойдем», – добавила она.

В то же время, по словам В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, Фонд госимущества не будет пересматривать инвестобязательства, касающиеся социальной сферы. «Я сразу их предупредила: социальные вопросы можете даже не затрагивать. Социальные обязательства пересматриваться не будут», – заверила она.