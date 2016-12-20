Лагард отметила "взвешенные и решительные" шаги главы НБУ по оздоровлению банковской системы Украины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом Лагард сказала во время телефонного разговора с Петром Порошенко.

Лагард приветствовала решение о национализации «ПриватБанка», что стало важным шагом на пути оздоровления банковской системы Украины.

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«Директор МВФ отметила взвешенные и решительные шаги руководства Украины, в частности председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в этом вопросе, что имеет определяющее значение для сохранения общественного доверия и стабильности банковской системы», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 18 декабря принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк «ПриватБанк». Решение принято на основании результатов заседания СНБО по предложению Национального банка Украины.

Вместе с тем, как отметил министр финансов Александр Данилюк, «ПриватБанк» продолжит свою работу в обычном режиме, а команда нового менеджмента будет сформирована в ближайшие дни.