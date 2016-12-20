Лагард заявила, что продолжит работать в МВФ, несмотря на обвинения во Франции
Ранее в понедельник специальная судебная инстанция Франции, уполномоченная разбирать предполагаемые правонарушения членов правительства, вынесла обвинительный вердикт по делу Лагард, однако не назначила для нее никакого наказания.
Глава Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристин Лагард намерена продолжить работу в фонде и благодарна совету директоров организации за оказанную ей ранее поддержку.
Читайте такжеЛагард отметила "взвешенные и решительные" шаги главы НБУ по оздоровлению банковской системы Украины
Об этом она сообщила в ходе выступления в Вашингтоне по итогам заседания управляющих, передает Прайм.
"Я полна решимости, ничто не будет отвлекать меня от исполнения моих обязанностей. Я благодарна директорам за поддержку и с нетерпением жду продолжения работы с ними", - сказала глава фонда.
Совет директоров МВФ выразил поддержку главе организации Кристин Лагард, не смотря на итоги разбирательства во Франции, сообщается в заявлении фонда по итогам внеочередного совета директоров.
"Совет директоров в очередной раз подтверждает свою полную уверенность в ее способности продолжать эффективно выполнять свои обязанности", - говорится в сообщении.
Читайте такжеМВФ поддержал решение о национализации "ПриватБанка"
Ранее в понедельник специальная судебная инстанция Франции, уполномоченная разбирать предполагаемые правонарушения членов правительства, вынесла обвинительный вердикт по делу Лагард, однако не назначила для нее никакого наказания. Лагард признана частично виновной — по одному из двух обвинений в халатности.
Во Франции продолжается разбирательство из-за продажи в 1993 году компании Adidas Бернаром Тапи — известным бизнесменом, политиком и близким другом экс-президента Николя Саркози. О том, что в рамках этого дела начато расследование в отношении Лагард, стало известно в августе 2014 года.
Главе МВФ в вину вменялась халатность, проявленная на посту министра экономики и финансов страны, как раз во время арбитража Тапи, которая привела к незаконному присвоению или растрате государственных средств.
Процесс по делу Лагард начался 12 декабря. Спустя несколько дней слушаний, прокурор Жан-Клод Марен заявил, что "судебные заседания не укрепили достаточно слабое обвинение" и выступил против вынесения Лагард обвинительного приговора.