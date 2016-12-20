Лагард заявила, что продолжит работать в МВФ, несмотря на обвинения во Франции

Глава Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристин Лагард намерена продолжить работу в фонде и благодарна совету директоров организации за оказанную ей ранее поддержку.

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Об этом она сообщила в ходе выступления в Вашингтоне по итогам заседания управляющих, передает Прайм.

"Я полна решимости, ничто не будет отвлекать меня от исполнения моих обязанностей. Я благодарна директорам за поддержку и с нетерпением жду продолжения работы с ними", - сказала глава фонда.

Совет директоров МВФ выразил поддержку главе организации Кристин Лагард, не смотря на итоги разбирательства во Франции, сообщается в заявлении фонда по итогам внеочередного совета директоров.

"Совет директоров в очередной раз подтверждает свою полную уверенность в ее способности продолжать эффективно выполнять свои обязанности", - говорится в сообщении.

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Ранее в понедельник специальная судебная инстанция Франции, уполномоченная разбирать предполагаемые правонарушения членов правительства, вынесла обвинительный вердикт по делу Лагард, однако не назначила для нее никакого наказания. Лагард признана частично виновной — по одному из двух обвинений в халатности.

Во Франции продолжается разбирательство из-за продажи в 1993 году компании Adidas Бернаром Тапи — известным бизнесменом, политиком и близким другом экс-президента Николя Саркози. О том, что в рамках этого дела начато расследование в отношении Лагард, стало известно в августе 2014 года.

Главе МВФ в вину вменялась халатность, проявленная на посту министра экономики и финансов страны, как раз во время арбитража Тапи, которая привела к незаконному присвоению или растрате государственных средств.

Процесс по делу Лагард начался 12 декабря. Спустя несколько дней слушаний, прокурор Жан-Клод Марен заявил, что "судебные заседания не укрепили достаточно слабое обвинение" и выступил против вынесения Лагард обвинительного приговора.