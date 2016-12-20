"ПриватБанк" временно заморозил остатки на счетах корпоративных клиентов

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Приват24 для бизнеса".

В сообщении указано, что проведение расходных операций со счетов и карт допускается в пределах сумм, превышающих остаток на этих счетах по состоянию на утро 19.12.2016г., а все кредитные лимиты на счетах, овердрафты, лимиты гарантированных платежей и бизнес-рассрочки обнулены или снижены до уровня задолженности (при ее наличии).

В то же время, как говорится в сообщении, все приходные операции обслуживаются без ограничений.

"Например, остаток на счете по состоянию на утро 19.12.2016г. составлял 100.000 грн. Эта сумма становится "неснижаемым остатком". Предположим, с этого момента на счет поступали входящие платежи (от контрагентов, возмещения по эквайрингу, выручка и тд) на общую сумму 50.000 грн и остаток теперь составляет 150.000 грн. Соответственно, только эти 50.000 грн можно использовать для проведения платежей или расходовать при помощи карты", - объяснили в банке.

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"Такой режим обслуживания корпоративных клиентов является временным. Все решения о его дальнейшем изменении будут приниматься г-ном Шлапаком А.В. как только он приступит к исполнению обязанностей Председателя Правления банка", - говорится в сообщении банка.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в воскресенье, 18 декабря, принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк «ПриватБанк». Решение принято на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.

Как подчеркивал министр финансов Александр Данилюк, «ПриватБанк» продолжит свою работу в обычном режиме, а команда нового менеджмента будет сформирована в ближайшие дни. При этом он отмечал, что докапитализация банка пройдет в несколько этапов. Максимальная сумма докапитализации - 148 млрд грн, минимальная - 116 млрд грн.

Также заместитель главы НБУ Яков Смолий отмечал, что решение о национализации «ПриватБанка» не повлияло на работу банковской системы и каких-либо значительных угроз для финансовой стабильности государства не принесло.

Ранее поддержку национализации «ПриватБанка» выразили президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти и глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.