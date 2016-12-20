Минфин для докапитализации "ПриватБанка" выпустит облигации на 117 миллиардов

Кабинет министров Украины поручил Министерству финансов Украины осуществить выпуск 15-летних облигаций внутреннего государственного займа на общую сумму 116,8 млрд грн под 10,5% годовых для оплаты акций крупнейшего в Украине банка «ПриватБанк», национализированного по решению правительства.

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Соответствующее поручение закреплено в постановлении правительства №961.

«Министерству финансов обеспечить прозрачную, управляемую, непрерывную работу системы информационных технологий и процессов обработки информации, а также согласование с Национальным банком плана поддержки ликвидности ПАО «ПриватБанк», - говорится в постановлении. - Осуществлять выпуск облигаций внутреннего государственного займа в размере до 116,8 млрд грн со сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода на уровне не выше 10,5 процента годовых с последующим внесением их от имени государства в оплату за акции дополнительной эмиссии ПАО КБ "ПриватБанк". В трехмесячный срок внести предложения о необходимости дополнительной капитализации ПАО КБ "ПриватБанк" по результатам проведенной оценки финансового состояния банка специалистами международной аудиторской компании».

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в воскресенье, 18 декабря, принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк «ПриватБанк». Решение принято на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.

Как подчеркивал министр финансов Александр Данилюк, «ПриватБанк» продолжит свою работу в обычном режиме, а команда нового менеджмента будет сформирована в ближайшие дни. При этом он отмечал, что докапитализация банка пройдет в несколько этапов. Максимальная сумма докапитализации - 148 млрд грн, минимальная - 116 млрд грн.

Также заместитель главы НБУ Яков Смолий отмечал, что решение о национализации «ПриватБанка» не повлияло на работу банковской системы и каких-либо значительных угроз для финансовой стабильности государства не принесло.

Ранее поддержку национализации «ПриватБанка» выразили президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти и глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.