Средства на счетах корпоративных клиентов в "ПриватБанке" разморозят с приходом нового менеджмента - сообщение банка

Все приостановленные ранее операции с корпоративными счетами национализированного «ПриватБанка» будут восстановлены сразу же, как только новый менеджмент банка приступит к исполнению своих обязанностей.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном УНИАН.

«С 20 декабря все операции, включая ранее приостановленные, по счетам и картам корпоративных клиентов «ПриватБанка» обслуживаются в следующем режиме: все кредитные лимиты на счетах, овердрафты, лимиты гарантированных платежей и бизнес-рассрочки будут возобновлены в полном объеме после начала работы нового правления банка», - говорится в сообщении банка.

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк также отмечал, что полноценная работа банка будет восстановлена с назначением нового менеджмента. Это произойдет не позднее среды, 21 декабря.

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Ранее в приложении «Приват24 для бизнеса» вышло сообщение о том, что «ПриватБанк» временно заморозил остатки средств на счетах корпоративных клиентов. Все приходные операции обслуживаются без ограничений.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в воскресенье, 18 декабря, принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк «ПриватБанк». Решение принято на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины. Как подчеркивал министр финансов Александр Данилюк, «ПриватБанк» продолжит свою работу в обычном режиме, а команда нового менеджмента будет сформирована в ближайшие дни.

Также заместитель главы НБУ Яков Смолий отмечал, что решение о национализации «ПриватБанка» не повлияло на работу банковской системы и каких-либо значительных угроз для финансовой стабильности государства не принесло. Ранее поддержку национализации «ПриватБанка» выразили президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти и глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.