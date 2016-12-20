НБУ предоставил "ПриватБанку" рефинансирование на 15 миллиардов

Национальный банк Украины 19 декабря предоставил национализированному «ПриватБанку» кредит рефинансирования на 15 млрд грн, сообщила пресс-служба регулятора.

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«Национальный банк Украины с целью поддержки ликвидности, обеспечения бесперебойного обслуживания клиентов, работы отделений и банкоматов, своевременного обеспечения расчетов предоставил "ПриватБанку" кредит рефинансирования на 15 млрд грн», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, кредит рефинансирования предоставлен по ставке 16% годовых на срок до 30 декабря.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в воскресенье, 18 декабря, принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк «ПриватБанк». Решение принято на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины. Как подчеркивал министр финансов Александр Данилюк, «ПриватБанк» продолжит свою работу в обычном режиме, а команда нового менеджмента будет сформирована в ближайшие дни.

Также заместитель главы НБУ Яков Смолий отмечал, что решение о национализации «ПриватБанка» не повлияло на работу банковской системы и каких-либо значительных угроз для финансовой стабильности государства не принесло. Ранее поддержку национализации «ПриватБанка» выразили президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти и глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.