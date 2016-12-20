Отделения, банкоматы и сервисы "ПриватБанка" работают в стабильном режиме - заявление банка

Как сообщила пресс-служба банка, по состоянию на 9-00 20 декабря клиентов обслуживают 2 350 отделений банка. В полном объеме загружено свыше 7 000 банкоматов «ПриватБанка», служба инкассации обеспечивает своевременное пополнение банкоматов сети за счет наличных средств в кассах, а также дополнительных 15 млрд грн, выделенных НБУ на поддержку ликвидности банка.

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«Вчера НБУ поддержал банк ликвидностью на сумму 15 млрд гривень, сегодня банк продолжит инкассацию банкоматов. Все владельцы карточных счетов "ПриватБанка" смогут получать наличные, - цитируются в сообщении слова первого заместителя председателя Национального Банка Украины Якова Смолия. - По итогам вчерашнего переходного дня объемы снятия наличных по картам "ПриватБанка" в банкоматной сети даже снизились по сравнению с предыдущими. Это говорит о том, что риск возникновения паники минимизирован. На сегодняшний день карты «ПриватБанка» обслуживаются банкоматными и постерминальными сетями всех банков”.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в воскресенье, 18 декабря, принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк «ПриватБанк». Решение принято на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины. Как подчеркивал министр финансов Александр Данилюк, «ПриватБанк» продолжит свою работу в обычном режиме, а команда нового менеджмента будет сформирована в ближайшие дни.

Также заместитель главы НБУ Яков Смолий отмечал, что решение о национализации «ПриватБанка» не повлияло на работу банковской системы и каких-либо значительных угроз для финансовой стабильности государства не принесло. Ранее поддержку национализации «ПриватБанка» выразили президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти и глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.