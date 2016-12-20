Рада сегодня может рассмотреть три законопроекта о гарантировании государством вкладов физлиц

Верховная Рада Украины включила в повестку дня сессии три законопроекта, которые касаются обеспечения государством вкладов физических лиц.

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Как передает корреспондент УНИАН, это президентский законопроект о внесении изменений в закон Украины «О банках и банковской деятельности» относительно гарантирования государством вкладов физических лиц (№ 5553), а также два альтернативных депутатских: № 5553-1 с аналогичным названием и законопроект о внесении изменений в закон «О банках и банковской деятельности» и в закон «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (№ 5553-2).

Как отметил председатель ВР Андрей Парубий, он дает поручение Комитету по финансам и банковской деятельности провести заседание в перерыве и рассмотреть эти законопроекты, а на вечернем заседании их планируется вынести на рассмотрение сессионного зала.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, предоставляющий вкладчикам национализированного «ПриватБанка» дополнительные гарантии вкладов, аналогичные государственному «Ощадбанку».

Решение о национализации «ПриватБанка» было принято 18 декабря на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.

В Кабмине подчеркнули, что все действия властей проходят в четкой координации с международными финансовыми организациями при их полной поддержке.

Переходный период начинается с 19 декабря. Государство обеспечит плавный переход, стабильную работу учреждения в обычном для клиентов режиме. В правительстве исходят из того, что принятое решение спасло как собственно «ПриватБанк», так и всю банковскую систему.