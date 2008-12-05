Вкладчикам Сбербанка СССР выделят еще 400 млн. грн.

Экономический комитет правительства поддержал проект постановления Кабинета министров о дополнительной выплате 400 млн. грн. для компенсации обесцененных сбережений граждан в Сбербанке СССР.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, на заседании Правительственного комитета по вопросам экономической политики, которое состоялось вчера под председательством первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА, был поддержан проект постановления Кабмина “О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 9 января 2008 г. №1” (относительно компенсации потерь от обесценивания денежных сбережений), в котором предлагается направить дополнительно 400 миллионов гривен для выплаты гражданам компенсации потерь от обесценивания сбережений, вложенных до 1992 г. в банковские учреждения СССР.

Также на заседании был одобрен проект распоряжения Кабинета министров Украины «Об утверждении плана безотлагательных мероприятий по предотвращению возникновения негативных последствий для агропромышленного комплекса, обусловленных влиянием мирового финансового кризиса». Распоряжением предусмотрено утвердить план безотлагательных мероприятий по созданию условий, которые бы предотвратили негативное влияние мирового финансового кризиса на агропромышленный комплекс Украины.