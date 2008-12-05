МВФ: Ситуация в Украине развивается по оптимистичному сценарию

Международный валютный фонд (МВФ) рассчитывает на быструю стабилизацию ситуации в финансово-экономической сфере Украины.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом шла речь во время встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с миссией Международного валютного фонда в Украине.

Во встрече также принимали участие министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК, председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ, первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК.

В.ЮЩЕНКО поблагодарил миссию МВФ за совместную работу, проведенную в ходе ее предыдущего визита, высоко оценив ее взнос в принятие позитивного решения относительно предоставления помощи Украине.

«Мы хотим выразить благодарность вам за блестящую позицию, которая дала возможность оперативно получить соответствующие позитивные решения относительно финансовой помощи», – сказал Президент.

При этом В.ЮЩЕНКО выразил уверенность, что Министерство финансов, Министерство экономики и Национальный банк Украины выполнят условия договоренностей, достигнутых с МВФ, которые являются условиями предоставления кредитных средств.

Со своей стороны, глава миссии МВФ в Украине Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ во время встречи отметила, что Международный валютный фонд рассчитывает на быструю стабилизацию ситуации в финансово-экономической сфере Украины. «Экономика проходит период коррекции и приспособления к ситуации. Я надеюсь, что вскоре наступит период стабилизации», – сказала она.

Глава миссии МВФ также подчеркнула, что, по мнению экспертов Фонда, ситуация в Украине развивается по оптимистичному сценарию. «Сейчас наш взгляд на развитие ситуации очень оптимистичен», – отметила Д.ПАЗАРБАЗИОЛУ.

Она также положительно охарактеризовала действия НБУ, Министерства финансов и Министерства экономики по стабилизации ситуации.

Во время встречи речь также шла о ситуации в финансовом и банковском секторах Украины, на украинском валютном рынке, а также в ряде отраслей экономики.

Стороны также обсудили ситуацию в Пенсионном фонде, формирование Государственного бюджета на 2009 год, в частности, основные бюджетные параметры на следующий год.

Также обсуждался вопрос использования средств, предоставленных МВФ, для решения проблемы компании «Нафтогаз Украины».