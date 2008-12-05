Германия лидер мира по экспорту

Прогрессирующий экономический кризис не сможет помешать Германии и в 2008 году завоевать титул чемпиона мира по экспорту, передает Немецкая волна.

По предварительным данным Всемирной торговой организации (ВТО), по итогам уходящего года ФРГ сохранит за собой лидерство в области экспортных поставок. Об этом 3 декабря заявил федеральный министр экономики Михаэль Глос (Michael Glos).

Согласно данным ВТО, с января по сентябрь Германия осуществила поставки товаров на 1157 млрд. долл. Это на 20,3% больше, чем за аналогичный период 2007 года.

Второе место в мировом рейтинге экспортеров продолжает удерживать Китай, разрыв в показателях которого по сравнению в Германией несколько увеличился из-за последствий кризиса.

Не избежит последствий кризиса и немецкая экономика. По словам Михаэля Глоса, в течение следующих месяцев снижение мирового спроса будет все сильнее отражаться на экономических показателях ФРГ. В этой связи немецкий министр указал на необходимость скорейшего подписания итогового соглашения по Дохийскому раунду переговоров ВТО, главной целью которого является либерализация мировой торговки.

Михаэль Глос отверг предложения о предоставлении населению ФРГ денежных чеков в качестве меры по оживлению конъюнктуры. "Это, конечно, неплохой подарок к Рождеству, однако экономические проблемы с их помощью не решить", - заметил немецкий министр.