Валютные качели: гривня на межбанке торгуется по 26,50 за доллар

Во вторник, 20 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,42/26,50 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Читайте такжеНацбанк ослабил официальную гривню до 26,33 за доллар

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,10/27,28 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4323/0,4343 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 26,4712 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 206 сделок на сумму 103,36 миллиона долларов.