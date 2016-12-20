Судьба "Платинум Банка" должна решиться до 23 декабря - СМИ

При этом у финучреждения - единственного из крупных - нет ни прозрачной структуры, ни достоверно установленного реального собственника. И, как следствие, - нет надежных легальных источников средств для выполнения программы капитализации. На сайте НБУ акционерами банка значится классическая "футбольная команда": 11 нерезидентов, за каждым из которых числится менее 10% его акций.

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Банк, судя по результатам стресс-теста (копией его результатов располагает издание), является проблемным. Деньги из него"вымываются" на связанных лиц. Коэффициент покрытия залогами кредитов связанных лиц, согласно уже публично озвученным данным, составляет незначительную часть нормы. Капитал Platinum Bank отрицательный, соответственно, такое превышение достаточно опасно для устойчивости банка.

При этом, финучреждение является глубоко убыточным – отрицательная разница между чистыми процентными доходами и расходами составит по данным диагностики НБУ 414 млн. грн. по итогам 2016 г., в 2017-м - 350 млн, в 2018-м -325 млн. Как отмечается в результатах стресс-теста, "существенной причиной отрицательного процентного дохода являются нерыночные ставки ЮЛ больших заемщиков по состоянию на конец 2015: 3,4% в нацвалюте, 1.6% в инвалюте".

В Нацбанке изданию сообщили, что "собственником существенного участия в ПАО "Платинум Банк" признан Борис Кауфман", независимо от формального владения", а пакет документов господина Кауфмана – как ключевого владельца "Платинум Банка" - действительно находится на рассмотрении в НБУ. Однако по данным журналистов, в этом пакете нет ключевой информации. А именно: об источниках средств на капитализацию банка, которую Борис Кауфман должен выполнить до конца текущего года: по данным регулятора отрицательный капитал "Платинум Банка" составляет -163 млн грн.

В распоряжении редакции есть письмо департамента лицензирования НБУ, в котором указано, что у Кауфмана нет легальных источников доходов: его владение в ключевом активе, табачном дистрибьюторе "Тедис-Украина", оформлено через убыточные компании, которые не имеют собственных средств (уставный капитал состоит из тысяч гривен).

При этом, как сообщили в Нацбанке, постановлением регулятора №59 были внесены изменения в конечные сроки согласования НБУ программ докапитализации банковских учреждений – до 23.12.2016. И "в настоящее время НБУ осуществляет верификацию предоставленных банками, которые нуждаются в докапитализации, планов капитализации/реструктуризации".

Банки, программу не выполняющие – выводятся с рынка. Что и произошло с двумя другими учреждениями, имеющими наряду с "Платинумом" отрицательный капитал – "Артемом" и "Трастом".