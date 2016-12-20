Приватбанк заявил о частичной разблокировке платежей ФЛП и юрлиц

Об этом в Facebook написал IT-директор "ПриватБанка" Дмитрий Дубилет.

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"Запустили платежи ФОП и юрлиц... Пока что только в рамках сумм, которые зашли на счета с 19-го числа", - написал Дубилет.

"Запустить все платежи государство пока что отказывается, ссылаясь на закон. Все ждут, когда новый председатель официально вступит в должность. Надеемся, что это будет сегодня-завтра. Также напоминаю всем предприятиям, что если вы создали налоговый платеж, а банк по какой-то причине не успеет его провести, то штрафы за такое не налагаются (решение высшего хозсуда)", - добавил он.

Ранее сообщалось, что "ПриватБанк" заморозил средства на счетах корпоративных клиентов по состоянию на 19 декабря.

Напомним, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в воскресенье, 18 декабря, принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк «ПриватБанк». Решение принято на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины. Как подчеркивал министр финансов Александр Данилюк, «ПриватБанк» продолжит свою работу в обычном режиме, а команда нового менеджмента будет сформирована в ближайшие дни.

При этом он отмечал, что докапитализация банка пройдет в несколько этапов. Максимальная сумма докапитализации - 148 млрд грн, минимальная - 116 млрд грн.

Также заместитель главы НБУ Яков Смолий отмечал, что решение о национализации «ПриватБанка» не повлияло на работу банковской системы и каких-либо значительных угроз для финансовой стабильности государства не принесло. Ранее поддержку национализации «ПриватБанка» выразили президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти и глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.