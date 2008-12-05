Мир отошел от края финансовой катастрофы

Мир, по всей видимости, "отошел от края финансовой катастрофы", то есть краха глобальной финансовой системы.

Как пишет в новом номере журнала "Файнэнс энд дивелопмент" ("Финансы и развитие") главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Оливье Бланшар, это можно считать "хорошей новостью" о положении дел на фронтах борьбы с мировым финансовым кризисом. Об этом сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

"Плохая новость", по его словам, состоит в том, что "кризис начал оказывать гораздо более сильное и глубокое воздействие на реальную экономику".

Разумеется, первоочередная задача сейчас - "тушение нынешних пожаров". Что для этого нужно делать, по словам Бланшара, "ясно, хотя и нелегко". Необходимо, с одной стороны, поддерживать на плаву банковско-финансовую систему, а с другой - подкреплять спрос, ограничивать спад производства, восстанавливать доверие.

В МВФ исходят из того, что "стимул" для мировой экономики, способный "существенно ослабить риск глубокой рецессии", должен сейчас составлять около 2% глобального ВВП. Вопрос о том, "какие страны должны обеспечить такой стимул", автор ставит, но оставляет открытым.

О том, что будет "после кризиса", Бланшар, пишет, что большинству правительств придется иметь дело с сильно возросшим долгом - пусть отчасти и компенсируемым вынужденно выкупленными активами.

В заключительной части публикации он высказывается за реформирование международной системы финансового регулирования и надзора в духе недавних рекомендаций "большой двадцатки" мировых держав и заверяет, что МВФ готов решать стоящие перед ним задачи - особенно если ему самому добавят толику ресурсов.