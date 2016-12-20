НБУ вышел на межбанк спасать гривню: продал на аукционе более $28 миллионов

Национальный банк Украины в рамках поддержания стабильности на валютном рынке и недопущения кризисных явлений провел аукцион по продаже иностранной валюты, продав участникам рынка 28,4 млн долл., сообщил заместитель главы Национального банка Олег Чурий в социальной сети Facebook.

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«Сегодня, 20 декабря, в ответ на появление дисбалансов на межбанковском валютном рынке, оказывавших девальвационное давление на курс гривни, мы провели аукцион по продаже иностранной валюты. Во время этой валютной интервенции мы удовлетворили заявки участников рынка на 28,4 млн долл. Общий объем поданных заявок составил 37,9 млн долл. То есть мы удовлетворили 62% заявок по минимальному курсу аукциона. Курс отсечения составил 26,45 грн за доллар. По результатам аукциона максимальный курс составлял 26,50 грн за долл., минимальный курс - 26,45 грн за долл., средневзвешенный курс - 26,46 грн за долл.», - написал он.

Чурий подчеркнул, что Национальный банк имеет достаточно инструментов для сглаживания чрезмерных валютных колебаний, спровоцированных временными факторами.

«В течение года мы пополняли международные резервы, чтобы нарастить свои возможности для сохранения спокойствия на валютном рынке в период усиленной волатильности. Чистая покупка валюты Нацбанком во время валютных аукционов и интервенций с начала года составила 1,7 млрд долл. В результате сегодня объем международных резервов составляет 15,4 млрд долл. Этого достаточно и для продажи валюты во время валютных интервенций, и для выполнения обязательств правительства и НБУ», - отметил замглавы Нацбанка.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на полдень котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 26,40/26,50 грн/долл. Средневзвешенный курс на межбанке, по данным НБУ, к этому часу установился на уровне 26,4783 грн/долл.