Минэкономразвития уточнил прогноз по инфляции в этом году

Министерство экономического развития и торговли прогнозирует инфляцию в Украине по итогам 2016 года на уровне 13,1%.

Об этом сообщается в аналитическом материале, опубликованном на сайте ведомства.

"По итогам 2016 года мы ожидаем рост потребительских цен на уровне около 13,1%", - отметили в министерстве.

Согласно прогнозу аналитиков Минэкономразвития, в декабре 2016 года и первом квартале 2017 года тенденция умеренного повышения цен продолжится.

"Это обусловлено сезонным ростом спроса на продовольственном рынке в данный период, незначительным напряжением на валютном рынке (из-за возможного усиления давления со стороны психологического фактора) и повышением волатильности цен на мировом сырьевом рынке", - говорится в аналитическом материале.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, инфляция (рост потребительских цен) в Украине в октябре 2016 года по сравнению с сентябрем ускорилась до 2,8% с 1,8%, зафиксированных в сентябре к августу.

В годовом выражении, к октябрю 2015 года, инфляция в октябре 2016 года ускорилась до 12,4% с 7,9%, зафиксированных месяцем ранее, перешагнув целевой показатель Национального банка Украины на конец текущего года в 12%.