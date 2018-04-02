Подойдет ли Нацбанк на роль "инвестиционного локомотива"

В обновленном два месяца назад Совете Национального банка разгорелись жаркие дискуссии – одни его члены настаивают на необходимости и далее придерживаться политики снижения инфляции при помощи учетной ставки, другие - предлагают сделать Нацбанк «инвестиционным локомотивом», который будет стимулировать экономический рост, направляя финансирование в перспективные для Украины отрасли экономики.

Эти, на первый взгляд, скучные экономические термины на самом деле определят направление развития национальной экономики и финансовое положение граждан Украины в ближайшие годы.

К предстоящему заседанию Совета правление НБУ подготовило проект решения, которым предлагает не менять вектор политики ни в следующем году, ни в среднесрочной перспективе, продолжая тренд снижения инфляции: до 12% по итогам текущего года, до 8% - в 2017, 6% - в 2018 и 5% - в 2019 году.

«Низкая и стабильная инфляция является одной из главных составляющих устойчивого экономического роста, которая может быть обеспечена центральным банком, и Национальный банк будет проводить денежно-кредитную политику на основе инфляционного таргетирования, что является наиболее благоприятным монетарным режимом для создания среды низкой и стабильной инфляции», - отмечается в проекте решения.

Новая роль Нацбанка

Глава Совета НБУ, экс-министр экономики Богдан Данилишин считает, что политика таргетирования инфляции, которую проводит Национальный банк, дала свои ощутимые результаты, но на данном этапе стоит задуматься о стимулировании экономического роста при активном участии государства.

«Во-первых, государство должно отказаться от потребительской модели развития в пользу развития технологий. Во-вторых, поставить перед собой амбициозную цель - рост ВВП на 5-7% ежегодно в течение следующего десятилетия. Кроме того, эта политика требует системных и радикальных реформ путем улучшения бизнес-среды и существенной перестройки существующей структуры экономики», - пояснил он суть нового экономического курса.

Данилишин считает, что пора отказаться от дальнейшей эксплуатации сырьевого производства и стимулировать выпуск продукции и услуг с высокой добавленной стоимостью, развитие современной инфраструктуры, инновации и эффективность использования ресурсов.

«Украине нужны масштабные инвестиции, и роль инвестиционного локомотива должны взять на себя правительство и Национальный банк. Правительство должно определить национальные приоритеты, которые могут быть драйверами экономического роста и требуют инвестиционной поддержки. Нужно, на мой взгляд, за счет средств бюджета и международных финансовых организаций сформировать фонд развития украинской экономики для осуществления такой поддержки», - подчеркнул Данилишин.

Еще один член Совета НБУ - Василий Фурман - в своем выступлении на конференции в Киеве отметил, что на сегодня в Совете действительно идет активная дискуссия относительно стратегии экономического развития страны и участия в этом процессе Центробанка.

«Никто не оспаривает, что Национальный банк будет заниматься инфляционным таргетированием. Это - правильно. Большинство членов Совета, с которыми я общался, это поддерживают», - сказал он. С другой стороны, по словам Фурмана, на встречах с экспертами, организованных общественной коллегией при Совете НБУ, многие говорили о необходимости новой экономической политики.

«Какую бы мы денежно-кредитную политику не приняли, какой бы классной она не была, если не будет новой экономической политики, частью которой будет денежно-кредитная политика НБУ, мы не сможем сотворить экономическое чудо», - пояснил он.

Выступая на конференции, входящий в состав Совета Нацбанка Виктор Козюк высказался в поддержку действующей политики НБУ: «Почему политически привлекательно говорить о стимулировании? Разумеется, никто не доволен этими процентами роста ВВП. Но давайте будем объективными, и признаем, что этот 1% роста ВВП произошел в условиях сжатия глобального спроса, обвала на сырьевых рынках, замедления темпов роста экономики Китая, во время войны и в условиях очень серьезного спада экономической активности. В таких условиях говорить, что для нас являются нормальными темпы роста 6-7-8% только потому, что мы бедная страна и у нас должен сработать эффект конкуренции, является откровенным преувеличением», - отметил он, подчеркивая, что в украинских реалиях объективно возможна только более низкая траектория роста, а любые агрессивные шаги для повышения этой траектории чреваты высокими рисками.

В поддержку нынешней политики НБУ высказался и заместитель главы Совета, профессор Питтсбургского университета и почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов, который считает, что на данном этапе денежные инъекции в экономику Украины грозят повторением сценария 2014 года.

«Я считаю, что украинская экономика еще не стабилизирована, и запуск эмиссии сегодня может ее взорвать. Опять будет инфляция, и вновь нужно будет все начинать сначала. Деньги в банковской системе есть, и проблемы экономики в отсутствии структурных реформ», - пояснил он суть спора в Совете НБУ.

По его словам, идея запуска экономики с помощью «продуктивной эмиссии» противоречит ключевой задаче НБУ по поддержке ценовой стабильности, а последствия реализации этой идеи станут разрушительными.

Глава НБУ Валерия Гонтарева, которая входит в состав Совета по должности, также считает, что монетарное стимулирование экономики пока является преждевременным.

«Дискуссия есть, альтернативы – нет. Мы не сможем в той ситуации, которая сложилась на сегодня, достичь ценовой стабильности, - заявила она в ходе традиционного брифинга по монетарной политике НБУ. - До сегодня не видела ни одного предложения, только лишь то, которое предоставило наше правление на Совет».

В связи с этим 8 декабря Национальный банк оставил без изменения учетную ставку на уровне 14% годовых после ее снижения шесть месяцев подряд, опасаясь дополнительных инфляционных рисков.

В НБУ в очередной раз подчеркивают, что украинские банки обладают достаточной ликвидностью для кредитования экономики, но при этом страна остро нуждается в реформе правоохранительной и судебной систем и усилении защиты прав кредиторов.

Несколько членов Совета Нацбанка свое мнение о стратегии развития пока публично не высказали. Кроме того, президент Украины Петр Порошенко по своей квоте может назначить еще двух членов Совета, и произойти это может в любой момент – достаточно подписать и обнародовать соответствующий указ. А эти новые назначения могут изменить баланс сил как в пользу одного, так и второго лагеря.

Старые грабли

Какими могут быть сценарии развития национальной экономики в результате смены приоритетов в деятельности Национального банка? Единого мнения на этот счет у экспертов и самих членов Совета НБУ нет.

Представитель Украинского общества финансовых аналитиков Анатолий Дробязко считает, что запуск экономики в текущих условиях не возможен только посредством сдерживания инфляции, и НБУ придется напечатать деньги и направить их в нужные отрасли.

«Если упадет ВВП, другого инструмента не будет. Через экспортно-кредитное агентство надо поддерживать тех, кто может производить продукцию с высокой добавленной стоимостью. Это - машиностроители, авиапром, пивовары. Или мебельщики, чтобы они продавали мебель, а не древесиной торговали. Мы должны помогать тем, кто продает конечный продукт», - пояснил он.

Эксперт сослался на свою практику, когда был советником главы Национального банка после кризисных 90-х годов. «Моя практика говорит о том, что такой канал эмиссии как рефинансирование банков оказался самым плохим. Эти деньги очень быстро оказываются на валютном рынке. Вот когда центральный банк выкупает валютную выручку, то это продуктивная эмиссия - меньшее зло, поскольку деньги идут непосредственно производителю, который закупил сырье, произвел и продал товар, и получил за него выручку. Теперь ему надо рассчитаться по заработной плате и с поставщиками, и эти деньги не давят на валютный рынок, не взвинчивают курс и инфляцию», - отметил он.

Дробязко подчеркнул, что сейчас необходима серьезная дискуссия о том, каким должен быть канал эмиссии и каким образом грамотно провести монетизацию экономики.

«Национальный банк говорит о том, что, таргетируя инфляцию, он создает предпосылки для роста экономики. Но при этом не говорит о том, что нынешний денежный голод толкает предпринимателей уходить в тень. И при этом падают жизненные стандарты, а мы и так самая бедная страна в Европе», - резюмировал эксперт.

Глава совета крупнейшего объединения банкиров - Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек обратил внимание на то, что защищаемая руководством Национального банка политика инфляционного таргетирования уже принесла очевидную пользу, поскольку вопреки резкому повышению тарифов на газ и электроэнергию и последствиям девальвации гривни рост цен замедлился с 43,3% в 2015 году до 12,1% в ноябре 2016 года. Он подчеркнул, что именно решение отказаться от эмиссионной поддержки государства и банков в свое время стало ключевым фактором сдерживания роста инфляции.

Шпек напомнил, как в начале 90-х Украина уже проходила путь поддержки разных отраслей экономики посредством значительной денежной эмиссии, когда важнейшей отраслью считали сельское хозяйство, которое в результате не испытывало недостатка в льготных кредитах.

«Следствием стала гиперинфляция, которая привела к тотальному обнищанию украинцев и дестабилизации экономики. Но самое интересное, что как только сельское хозяйство лишили государственной поддержки, оно показало мощный рост производительности», - отметил он, называя это красноречивым примером «медвежьих услуг» государства бизнесу.

Банкир считает, что сегодняшние проблемы Украины - не в денежно-кредитной политике, а в отсутствии реформ по многим другим направлениям.

«Внимание нужно сконцентрировать на ускорении реформ. Тогда и экономику не нужно будет стимулировать. Приток инвестиций в страну и рост ВВП нельзя напечатать – нужно обеспечить для этого благоприятные условия. Совет должен обращаться к правительству с призывами ускорить структурные реформы, устранять коррупцию, начать улучшение корпоративной структуры государственных предприятий, начать приватизацию и способствовать детенизации экономики», - резюмировал Шпек.

Стоит отметить, что главный «спонсор» украинских реформ – Международный валютный фонд – неоднократно заявлял, что поддерживает действующую политику Национального банка. «В монетарной политике необходимо снижать инфляцию, восстанавливать объемы госрезервов и оживлять банковское кредитование», - подчеркнул глава очередной миссии МВФ Рон ван Руден по итогам работы в Киеве, не сказав при этом ни слова о корректировке курса центрального банка.

Таким образом, решение совета НБУ станет своего рода тестом на независимость центрального банка, которой он так долго добивался и благодаря которой смог победить «фискальное доминирование». В рамках данного пресловутого доминирования дефицит госбюджета в нашей стране покрывался эмиссионной гривней, а расплачиваться за это приходилось рядовым украинцам, доходы которых съедала высокая инфляция и стремительная девальвация национальной валюты.

Ольга Гордиенко (УНИАН)