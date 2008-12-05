Валюта на межбанке продолжает расти

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США снова открылись ростом котировок - 7,4450/7,5450 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Цены на российскую валюту поднялись до 0,2580/0,2665 грн., котировки по евро-гривне ушли вверх - 9,5150/9,6355 грн.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли до 1,2766/1,2768 долл. США (четверг - 1,2656/1,2658).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.