В Нацбанке заверили, что не допустят чрезмерных колебаний курса гривни

Национальный банк Украины не допустит кризисных явлений на валютном рынке, спровоцированных временными волнениями в связи с национализацией "ПриватБанка", и имеет для этого все необходимые инструменты, включая достаточный объем золотовалютных резервов.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий на пресс-конференции в Киеве.

"Национальный банк пристально следит за ситуацией на валютном рынке и не допустит развертывания кризисных явлений на валютном рынке. Мы имеем достаточно инструментов для сглаживания чрезмерных колебаний курса гривни, спровоцированных временными факторами", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк в рамках поддержания стабильности на валютном рынке и недопущения кризисных явлений провел аукцион по продаже иностранной валюты, продав участникам рынка 28,4 миллиона долларов.

Отмечается, что по состоянию на полдень котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 26,40/26,50 гривни/доллар. Средневзвешенный курс на межбанке, по данным НБУ, к этому часу установился на уровне 26,4783 гривни/доллар.