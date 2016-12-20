В НБУ рассказали, сколько наличных в понедельник сняли клиенты "ПриватБанка"

Об этом заявила заместитель главы НБУ Катерина Рожкова на пресс-конференции в Киеве.

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«Клиенты вчера (19 декабря - УНИАН) сняли 2 млрд грн наличности... Корсчет («Приватбанка» - УНИАН) был пополнен на 15 млрд грн, он составляет 15,2 млрд грн. За этот счет мы купили 4,5 млрд грн наличных, вечером пополнили все банкоматы и отделения обеспечили», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в воскресенье, 18 декабря, принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк "ПриватБанк". Решение принято на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины по предложению Национального банка Украины.

Как подчеркивал министр финансов Александр Данилюк, "ПриватБанк" продолжит свою работу в обычном режиме, а команда нового менеджмента будет сформирована в ближайшие дни.

Также заместитель главы НБУ Яков Смолий отмечал, что решение о национализации "Приватбанка" не повлияло на работу банковской системы и каких-либо значительных угроз для финансовой стабильности государства не принесло. Ранее поддержку национализации "Приватбанка" выразили президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти и глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.