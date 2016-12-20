"ПриватБанк" войдет в нормальный режим работы до конца дня - НБУ

Национальный банк Украины рассчитывает, что национализированный крупнейший в Украине банк "ПриватБанк" войдет в нормальный режим работы уже до конца дня вторника, 20 декабря, сообщила в ходе брифинга в Киеве заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

"Сегодня были восстановлены все платежи без ограничений. Мы надеемся, что в течение сегодняшнего дня банк войдет в обычный режим работы - и с наличными средствами, и по безналичным расчетам", - сказала Рожкова.

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Она также сообщила, что сегодня Нацбанк зарегистрировал новый устав "ПриватБанка" и сегодня, 20 декабря, состоится передача акций банка Минфину. "Завтра с утра "ПриватБанк" станет полностью государственным и с новым менеджментом".

Рожкова подчеркнула, что инкассаторская служба "ПриватБанка" работает в круглосуточном режиме, банкоматы обеспечены.

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил, что Министерство финансов Украины как новый собственник "ПриватБанка" планирует уже до конца дня вторника, 20 декабря, или утром в среду, 21 декабря, представить новый менеджмент банка, а также новый состав наблюдательного совета.