В НБУ рассказали о шансах получения четвертого транша от МВФ

Украина имеет высокие шансы получить четвертый по счету кредитный транш от ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда в размере 1,3 миллиарда долларов по программе расширенного финансирования, утвержденной в марте 2015 года, после принятия бюджета и национализации "ПриватБанка", однако средства, вероятнее всего, поступят в Украину уже в следующем году.

Об этом в ходе брифинга сказал заместитель главы правления НБУ Олег Чурий.

"Ситуация с "ПриватБанком" была положительно воспринята нашими международными донорами. Но кроме перехода банка в государственную собственность, есть еще условие принятия бюджета на 2017 год. Мы считаем, что после принятия бюджета у Украины есть высокие шансы получить четвертый транш от МВФ. Но это (получение денег - УНИАН) состоится уже в будущем году", - сказал он.

Читайте такжеПромедление в сотрудничестве с МВФ угрожает финансовой стабильности - глава НБУ

Как сообщал УНИАН, МВФ назвал решение властей Украины о национализации крупнейшего в стране банка "ПриватБанк" важным шагом на пути сохранения и укрепления финансовой стабильности.

Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 миллиарда долларов в сентябре текущего года - после более чем годичного перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 миллиарда долларов.

В ноябре Фонд обнародовал заявление по итогам работы последней миссии в Украине, согласно которому принятие правительственного проекта государственного бюджета на 2017 год, сформированного с учетом ориентиров реформ, одобренных МВФ, является одним из условий успешного завершения третьего пересмотра программы.