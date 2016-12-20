Нацбанк не видит фундаментальных угроз валютному курсу – замглавы НБУ

Национальный банк Украины не видит фундаментальных угроз для валютного курса в связи с национализацией крупнейшего в стране банка "ПриватБанк", а выручка от украинского экспорта остается в прогнозных параметрах, сообщил в ходе брифинга заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.

"Фундаментально мы не видим негативных причин. Продолжает поступать неплохая выручка от продажи урожая, от экспорта наших основных экспортных продуктов – металлов и других (статей экспорта – УНИАН). Фундаментально ситуация достаточно стабильная", – сказал Чурий.

Читайте такжеВалютные качели: гривня на межбанке торгуется по 26,50 за доллар

Ранее Чурий подчеркивал, что ситуация на валютном рынке Украины в связи с национализацией "ПриватБанка" остается спокойной, а Национальный банк поддерживал и будет далее поддерживать стабильность валютного курса. Чурий напомнил, что НБУ уже поддержал "ПриватБанк" на сумму 15 миллиардов гривень, а до конца недели Минфин осуществит выпуск первого транша ОВГЗ для докапитализации банка в объеме порядка 43 миллиарда гривень.

Также Чурий сообщал, что Нацбанк в рамках поддержания стабильности на валютном рынке и недопущения кризисных явлений провел аукцион по продаже иностранной валюты, продав участникам рынка 28,4 миллиона долларов. Курс отсечения составил 26,45 гривни за доллар. По результатам аукциона максимальный курс составил 26,50 гривни за доллар, минимальный – 26,45 гривни за доллар, а средневзвешенный курс – 26,46 гривни за доллар. Чурий подчеркнул, что Нацбанк имеет достаточно инструментов для сглаживания чрезмерных валютных колебаний, спровоцированных временными факторами.