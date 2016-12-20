Налоговый комитет ВР одобрил законопроект о повышении акцизов на алкоголь и табачные изделия

В частности, Комитет рекомендует повысить акцизы на алкогольные напитки на 12%, на табачные изделия - на 40%.

Следует отметить, что члены Комитета не поддержали предложение некоторых народных депутатов поднять ставку акциза на пиво на 50%, а на водку - на 25%. Предложения поднять акциз на 1 литр пива с 2,48 грн до 3,72 гривень вносились депутатами Еднаком, Гопко, Мусием, Парасюком, Луценко, но были отклонены Комитетом.

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Председатель Союза экономистов Андрей Новак в своем комментарии УНИАН заметил, что повышение акциза на пиво в 2015 году не привело к увеличению поступлений от этого акциза. Напротив, поступления от пивного акциза уменьшились, потому что потребление и производство пива уже который год подряд в Украине падает, не в последнюю очередь и потому, что акциз на него уже достиг такого уровня как в ЕС. Водке до этого уровня еще далеко, так что она в Украине доступна для потребителя, а в пересчете на чистый алкоголь и намного дешевле, чем пиво.

«В любом случае увеличить поступления в бюджет от подакцизных товаров, а особенно пива, не удастся даже наоборот, они могут уменьшиться. Поэтому, по моему мнению, повышение акциза на 12% - на коэффициент потребительских цен, является справедливым», - отметил экономист Андрей Новак.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, который предусматривает ряд изменений повышение ставок акцизов, экологического налога и рентной платы, а также ставки за пользование радиочастотными ресурсами.