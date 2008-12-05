Бизнесмены просят пессимистов не усугублять кризис

Немецкие эксперты считают, что слово "паника" в нынешних условиях крайне неуместно и вредоносно.

Нынешняя рецессия будет тяжелой и продолжительной, однако слишком мрачные прогнозы только способствуют обострению кризиса, предупреждают немецкие бизнесмены и эксперты. Они советуют согражданам не паниковать, передает Немецкая волна.

Страны с рыночной экономикой периодически сталкиваются с рецессиями, в Германии последняя по времени была пять лет назад. Однако на сей раз ситуация все же особая. Обычный циклический спад совпал с тяжелейшим финансовым кризисом, и все это резко обострило многие структурные проблемы – например, проблему избыточных производственных мощностей в автомобилестроении. К тому же удивляет и даже вызывает некоторую растерянность та скорость, с которой в последние недели нарастает глобальный кризис.

Именно поэтому сейчас так много очень пессимистических и чуть ли даже не апокалиптических высказываний. Однако серьезные бизнесмены и эксперты считают, что подобные умонастроения лишь обостряют кризис.

В крупных немецких универмагах, начавших предрождественскую торговлю, кризис пока не чувствуются."В последние недели объемы заказов, особенно в промышленности, стали заметно сокращаться, так что сейчас тучи на небе куда более темные, чем это можно было ожидать еще один-два месяца назад", - отмечает Фолькер Трайер (Volker Treier), главный экономист Объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHT), и указывает, прежде всего, на автомобильную промышленность, которая столкнулась с особенно резким сокращением сбыта.

Однако в других отраслях немецкой экономики, продолжет эксперт, ситуация не столь угрожающая. В розничной торговле, например, положение по мере приближения Рождества стабилизировалось. В сфере обслуживания кризис тоже пока почувствовали далеко не все.

Вот почему представители немецких деловых кругов все активнее выступают сейчас против излишней "чернухи" в средствах массовой информации. Глава концерна Siemens Петер Лёшер (Peter Löscher), например, счел нужным напомнить в одном из газетных интервью, что бесконечные разговоры о кризисе могут этот кризис еще больше усугубить.

Фолькер Трайер с такой точкой зрения полностью согласен: "Сейчас сложилась обстановка, когда многие склонны излишне драматизировать ситуацию и даже впадать в паникерство. А слишком мрачные прогнозы и предсказания вполне могут привести к дальнейшему обострению кризиса".

Если в Германии в последние недели и была паника, то только на бирже. Соврешенно верно, подтверждает Фидель Хельмер (Fidel Helmer), брокер с сорокалетним стажем, возглавляющий ныне отдел по торговле ценными бумагами банка Hauck und Aufhäuser: "В кризисных ситуациях люди готовы бесконечно муссировать тему, и это, несомненно, ведет к тому, что положение еще больше ухудшается". Посетители магазинов, руководители предприятий, инвесторы на биржах начинают бояться совершать новые покупки, новые капиталовложения и тем самым еще больше раскручивают спираль падающего спроса и безработицы.

В первом квартале возможно дальнейшее ухудшение ситуации

"Я думаю, что в следующем году, к концу первого квартала, когда станет приблизительно ясно, насколько у большинства предприятий упали выручка и прибыль, ситуация в экономике и на биржах еще раз ухудшится", - полагает Фидель Хельмер. Однако к концу следующего года биржи, по его мнению, начнут успокаиваться, а экономика стабилизируется, если, конечно, правительство будет грамотно претворять в жизнь свои программы стимулирования роста.

Иными словами, брокер убежден, что длительной рецессии Германии в любом случае не избежать, и будет ли она усилена плохими прогнозами или нет, вопрос, в конечном счете, второстепенный.