НБУ: Рост экономики вероятнее всего превысит прогноз Нацбанка

Уточненные данные по росту ВВП за третий квартал на уровне 2% и данные о базовых отраслях экономики в октябре-ноябре свидетельствуют о том, что экономический рост в 2016 году с высокой вероятностью несколько превысит прогнозные оценки Национального банка на уровне 1,1%.

Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

"По нашим оценкам, в IV квартале основным двигателем экономики станет сельское хозяйство, прежде всего благодаря существенному превышению объемов сбора поздних культур по сравнению с предыдущим годом", - отмечается в сообщении.

Кроме того, по оценкам регулятора, в середине четвертого квартала 2016 года нивелировались те факторы, которые сдерживали промышленную активность. В частности, завершилась реконструкция одного из основных железнодорожных перегонов на востоке страны и улучшилась ценовая конъюнктура на мировых рынках металлургического сырья и готовой продукции.

Читайте такжеВВП Украины в третьем квартале вырос на 2% в годовом выражении

Как сообщал УНИАН, Нацбанк ожидает роста ВВП Украины по итогам года на 1,1%.

Отмечается, что ВВП Украины в третьем квартале 2016 года по сравнению с предыдущим, вторым кварталом 2016 года, с учетом сезонного фактора, вырос на 0,4%.

В годовом выражении, по сравнению с третьим кварталом 2015 года, рост ВВП Украины в третьем квартале 2016 года ускорился до 1,8%.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 1,5% при инфляции 15,1%, Всемирный банк – рост ВВП на 1% при инфляции 15%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта Украины по итогам 2016 года может составить 1% при инфляции до 19%.