Гривня за день подешевела до 26,52 за доллар

Во вторник, 20 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,45/26,52 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,4363/27,4885 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4059/0,4069 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,4705 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 424 сделки на сумму 279,42 миллиона долларов.