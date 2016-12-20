Нацбанк ослабил официальную гривню до 26,47 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 21 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2647,0481 (20 декабря – 2639,6034)

100 EUR – 2743,4007 (20 декабря – 2750,9947)

10 RUR – 4,2835 (20 декабря – 4,2717)

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Как сообщал УНИАН, 20 декабря котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,45/26,52 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,4363/27,4885 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4059/0,4069 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,4705 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 424 сделки на сумму 279,42 миллиона долларов.