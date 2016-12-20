В "ПриватБанке" говорят, что ажиотаж с наличкой у банкоматов начал "выравниваться"

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"И даже с банкоматами ситуация начала выравниваться. Сегодня темпы снятий меньше, чем вчера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что команда финучреждения приложила все усилия, чтобы в конце концов все платежи для физлиц и корпоративных клиентов начали работать в стандартном режиме.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в воскресенье, 18 декабря, принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк "ПриватБанк".

Решение принято на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины по предложению Национального банка Украины.

Как подчеркивал министр финансов Александр Данилюк, "ПриватБанк" продолжит свою работу в обычном режиме, а команда нового менеджмента будет сформирована в ближайшие дни.

Также заместитель главы НБУ Яков Смолий отмечал, что решение о национализации "Приватбанка" не повлияло на работу банковской системы и каких-либо значительных угроз для финансовой стабильности государства не принесло.

Ранее поддержку национализации "Приватбанка" выразили президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти и глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.