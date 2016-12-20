Розничная торговля в Украине с начала года увеличилась на 3,7%

Оборот розничной торговли в Украине в январе-ноябре 2016 года увеличился на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (в сопоставимых ценах) – до 1,043 триллиона гривень, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, больше всего вырос оборот розничной торговли в Киевской и Львовской областях – на 6,9% и 6,6%, до 54 миллиардов гривень и 61 миллиарда гривень соответственно. Наибольшее снижение оборота зафиксировано в Донецкой области – на 5,1%, до 33,7 миллиарда гривень. Розничный товарооборот в Киеве за отчетный период увеличился на 5% – до 164,7 миллиарда гривень.

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Госстат напоминает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в 2015 году оборот розничной торговли составил около 1 триллион гривень, что на 20,7% меньше аналогичного показателя за 2014 год.