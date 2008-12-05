Инфляция в России за 11 месяцев - 12,5%

Инфляция в России в ноябре 2008 г. составила 0,8%, за 11 месяцев - 12,5%, сообщает РИА Новости данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Инфляция в России в ноябре 2007 г. составляла 1,2%, в январе-ноябре прошлого года - 10,6%.

В ноябре в трех субъектах РФ прирост потребительских цен составил более 2% в результате роста тарифов на услуги. Так, в Курской области цены и тарифы выросли на 2,7% (при удорожании услуг в среднем на 7,7%), в Чеченской Республике - на 2,5% (на 10,4%), в Липецкой области - на 2,2% (на 5,4%). В Москве индекс потребительских цен за месяц составил 100,9% (с начала года - 111,4%), в Санкт-Петербурге - 101% (113,5%).