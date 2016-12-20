Рада приняла закон о гарантиях вкладов физлиц в государственных банках

За соответствующее решение проголосовали 276 народных депутатов при необходимых 226.

Представляя соответствующий законопроект №5553, представитель президента Украины в Верховной Раде Артур Герасимов отметил, что принятие законопроекта будет способствовать защите вкладов в государственных банках и росту доверия к банковской системе в целом.

В пояснительной записке к документу отмечалось, что принятие законопроекта подаст пример ответственного отношения собственника банка к обеспечению защиты интересов клиентов банков.

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«Законопроект разработан для усиления тенденций по преодолению кризисных явлений в банковской системе Украины и укрепления проявления воли государства, как собственника банков, в обеспечении защиты интересов вкладчиков - физических лиц», - сказано в пояснительной записке.

Как сообщал УНИАН, проект закона о государственных гарантиях вкладчикам государственных банков был подан в Верховную Раду после решения правительства о национализации крупнейшего в Украине банка «ПриватБанк». Решение о национализации «ПриватБанка» было принято 18 декабря на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.