Рада приняла закон об изменении финансирования образования, медицины и социальной сферы

За принятие соответствующего законопроекта №5131 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно совершенствования составления и исполнения бюджетов)» проголосовали 244 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Указанный законопроект является первым в перечне законопроектов, необходимых для принятия бюджета, и депутаты потратили на его рассмотрение более двух часов.

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Глава подкомитета комитета по вопросам бюджета Константин Ищейкин, представляя законопроект во втором чтении, отметил, что он является основой для принятия бюджета на 2017 год. Он сообщил, что депутаты, рассматривая документ, внесли 233 предложений и поправок, комитет решил учесть в законопроекте 25 правок.

Согласно законопроекту, местные бюджеты будут самостоятельно содержать школы, а зарплаты работникам сферы образования будут покрываться за счет субвенции из госбюджета.

Подготовка специалистов в профтехучилищах будет осуществляться только по профессиям общенационального значения, перечень которых устанавливает Кабмин.

Кроме того, на места передается обязательство финансировать льготный проезд в общественном транспорте.

В фонде регионального развития планируют заложить средства на развитие спортивной инфраструктуры.

Выступая перед принятием законопроекта, Владимир Гройсман поблагодарил профильный комитет за профессиональную работу и отметил, что финансовый объем ресурсов местных бюджетов на 2017 год составит 424 млрд грн и рост против 2016 года составит 86 млрд, или 28%, против 2015 года на 45%.

«Хочу вас уверить, что все, кто поддержал это решение, позволят и дальше проводить в стране финансовую децентрализацию и делать ее успешной», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 21 октября приняла во втором чтении и в целом подготовленные профильным парламентским комитетом поправки к разработанному Кабинетом министров проекту государственного бюджета Украины на 2017 год.

Представляя заключение комитета, его представитель - народный депутат Александр Горбунов - рекомендовал парламенту поддержать это решение, отметив, что для реалистичности госбюджета важно предварительно принять правительственные законопроекты 5044 и 5132 относительно изменений в Налоговый кодекс, 5131 - об изменениях в Бюджетный кодекс, 5130 - об изменении некоторых законодательных актов и 5142 - о спецконфискации.