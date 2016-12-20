Рада приняла изменения в Налоговый кодекс относительно ставок акцизов, ренты и других платежей

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом подготовленный правительством проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс в части повышения акцизов, экологического налога, ренты и платы за пользование радиочастотными ресурсами для сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект (№ 5132) проголосовали 235 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Законопроект рассматривался во втором чтении. Представляя проект закона, председатель Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина отметила, что ко второму чтению парламентарии подготовили 129 предложений к законопроекту, из которых были учтены около 60 предложений и поправок.

Наиболее спорными оказались предложения по установлению ставок ренты. В частности, во втором чтении была отменена норма об установлении ставки в 12% ренты на новые скважины. Кроме того, во время обсуждения была отклонена норма об установлении ренты в 2% для труднодоступных скважин, поскольку это предложение было признано потенциально коррупционной. В результате ставки ренты были установлены на уровне 14-29%.

Комментируя такое решение, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил: "Давайте примем норму в 14-29% (по ренте на добычу полезных ископаемых - УНИАН), а потом обсуждайте, проводите круглые столы ... я против любых коррупционных проявлений".

В числе других норм обсуждалась ставка налога на землю для земель общего пользования в размере не более 1% их денежной оценки, для сельскохозяйственных угодий - 0,3% и не более 1% нормативной денежной оценки. Акциз на пиво, крепленое и игристое вино предлагалось увеличить на 50%, на крепкие напитки - на 25%, на слабоалкогольные напитки - на 12%.

Также законопроект сохранил упрощенную систему налогообложения, включая отдельную четвертую группу для аграриев.