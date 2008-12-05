НБУ повысил ставки по кредитам ”овернайт”

Национальный банк Украины (НБУ) с 5 декабря повысил ставки по своим кредитам "овернайт" под обеспечение государственными облигациями с 17% до 18%, без обеспечения - с 18% до 20% годовых.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

С апреля 2008 года Нацбанк удерживал ставки по обеспеченным кредитам «овернайт» на уровне 15%, по необеспеченным - 16% годовых, но с 27 ноября их повысил до 17% и 18%, соответственно.

Учетная ставка НБУ с апреля 2008 года установлена на уровне 12% годовых.