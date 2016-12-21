Рада приняла антикоррупционные изменения в Налоговый кодекc

За соответствующий законопроект №5368 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно улучшения инвестиционного климата в Украине)» проголосовали 240 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Представляя законопроект в парламенте, глава Комитета по налоговой и таможенной политике Нина Южанина отметила, что ко второму чтению в комитет поступило 356 предложений, из них учтены в целом, частично или по сути 95 предложений.

«Я думаю, что большинство норм благоприятствуют упрощению налогового администрирования, уменьшению коррупционных вызовов в фискальной сфере, созданию благоприятной налоговой среды. Это огромный шаг, который мы можем сделать», - сказала она.

В то же время правительственный вариант законопроекта предполагал передачу администрирования баз данных от ГФС Министерству финансов, в поправках комитета данное предложение было исключено.

Первый заместитель главы Комитета по налоговой и таможенной политике Андрей Журжий в ходе рассмотрения законопроекта отметил, что именно эта поправка активно поддерживалась бизнесом.

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«Правительство серьезно подошло и презентовало реформу, которая называлась передачей баз данных от ГФС к Минфину, чтобы избежать злоупотреблений и манипуляций с информацией, в том числе, возмещение НДС. Но, как выяснилось, все то, на что люди говорили, что это хорошо – силами депутатов сегодня было ликвидировано. Оказалось, что базы данных никому передавать не надо», - отметил Журжий.

В свою очередь Южанина отметила, что в данный момент передачу баз данных осуществить невозможно.

«Это единственный вариант для того, чтобы провести технический аудит баз данных и информационных систем до 1 июля. В последнюю неделю мы получили запрет МВФ относительно передачи баз данных, потому что это технически сделать невозможно. Но мы сейчас сделали первый шаг – выписали много статей, которые поэтапно приведут к этому», - сказала Южанина.

По ее словам, в законопроекте есть поправка, в соответствии с которой предполагается провести технический аудит баз данных ГФС и установить контроль над ними.

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Кроме того, законом будет введен полноценный электронный кабинет плательщика налогов, что минимизирует контакт налогоплательщика и ГФС, внедрен единый реестр налоговых консультаций на сайте ГФС, внедрены налоговые каникулы для малого бизнеса, создан один публичный реестр возмещения НДС вместо существующих двух.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины предлагал Верховной Раде передать администрирование всех баз данных Государственной фискальной службы Министерству финансов, создать Финансовую полицию и внедрить публичный реестр возмещения по налогу на добавленную стоимость.

Помимо этого, проект предполагает внедрение единого публичного реестра заявлений на бюджетное возмещение НДС, согласно которому орган, осуществляющий казначейское обслуживание бюджетных средств, будет в автоматическом режиме перечислять средства, подлежащие возмещению из бюджета.

Также проектом вносится ряд уточнений в части трансфертного ценообразования, налога на прибыль, НДС, налога на доходы физических лиц, единого налога, акцизного сбора, платы за землю, ренты за использование воды и недр, а также в части налогообложения на временно оккупированной территории.